Госдума сообщила: отпевание Жириновского пройдет в храме Христа Спасителя, похороны на Новодевичьем кладбище

Аргументы Недели → Политика 13+

7 апреля 2022, 12:14 Источник: Госдума

Владимир Жириновский, фото с сайте Госдумы

Политика, лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского проводят в последний путь в Москве в пятницу, 8 апреля. В Госдуме сообщили в четверг, 7 апреля, что 8 апреля состоится прощание с руководителем фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимиром Жириновским.

Отпевание политика состоится в храме Христа Спасителя (ул. Волхонка, 15). Начнется поминальная служба в 8 часов утра.

Церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома Союзов по адресу улица Большая Дмитровка, д. 1.

Проститься с Жириновским можно будет с 11 до 13 часов.

Похоронят Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище Москвы. Начало церемонии в 14 часов.

Политик умер 6 апреля в возрасте 75 лет.

Об уходе Владимира Жириновского сообщил Вячеслав Володин. «Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», - написал о Жириновском Володин.