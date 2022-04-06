Песков назвал бессмысленной поставку Западом оружия Киеву – Россия в любом случае достигнет своих целей на Украине

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6 апреля 2022, 19:52 Источник: Свободная Пресса

Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Запад напрасно стремится увеличить поставки оружия на Украину. Это не остановит Российскую Федерацию в достижении поставленных целей на украинской территории. Такое заявление сделал в среду, 6 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами французского телеканала LCI.

«Да, есть сопротивление и материальный ущерб, вызванный поставками этого оружия. Но этого оружия недостаточно для того, чтобы остановить наше наступление, и оно не помешает нам достичь наших целей», − цитирует слова Пескова «Свободная Пресса».

Ранее стало известно, что бойцы спецназа Росгвардии уничтожили в Киевской области диверсионное формирование и цех по производству боеприпасов.

Также сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поддержка западными государствами преступной провокации в украинской Буче — это по сути участие в ней.