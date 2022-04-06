Мария Захарова: поддержка Западом преступной провокации в украинской Буче — это по сути участие в ней

Аргументы Недели → Политика 13+

6 апреля 2022, 09:18

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, Aleksey Ivanov/TV Zvezda / globallookpress.com

Поддержка западными государствами преступной провокации в украинской Буче — это по сути участие в ней. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Поддержка Западом преступной провокации в Буче — это по сути участие в ней», — привел точку зрения, озвученную Захаровой, Telegram-канал РИА Новости.

Спикер МИД отметила, что в провокации приняли участие «в том числе так называемые цивилизованные страны, выдавая это за факты и моментально поддержав и по большому счету соучаствуя в этой преступной акции».

Как сообщалось ранее сегодня, Мария Захарова указала, что Москва даст соответствующий ответ на каждый шаг против России.