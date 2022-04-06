Спикер МИД Захарова: Москва даст соответствующий ответ на каждый шаг против России

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6 апреля 2022, 08:52

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Москва даст соответствующий ответ на каждый шаг против Российской Федерации. С таким заявлением выступила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел РФ.

Захарова, комментируя в эфире радио Sputnik массовые случаи высылки отечественных дипломатических работников из западных стран, сказала, что Москва даст соответствующий ответ на каждый шаг против нее.

Кроме того, спикер МИД отметила, что в последние десятилетия Запад начал использовать объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

Как сообщалось ранее в среду, председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на то, что у Соединенных Штатов не получилось обвалить экономику РФ.