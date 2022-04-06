Вячеслав Володин: «адские» санкции не сработали, у США не получилось обвалить экономику России

Аргументы Недели → Политика 13+

6 апреля 2022, 08:28

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, State Duma Russia / globallookpress.com

«Адские» санкции в отношении Москвы не сработали, у Соединенных Штатов не получилось обвалить экономику Российской Федерации. К соответствующему выводу в публикации, размещенной в своем Telegram-канале, пришел председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«План Вашингтона не удался. “Адские” санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему России. Не получилось», — написал спикер парламента.

По словам Володина, у РФ есть средства на счетах, чтобы выполнить свои обязательства в полном объеме даже в условиях ограничительных мер, введенных западными государствами.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский, выступая перед Советом Безопасности ООН, предложил ему самораспуститься или исключить Россию из своего состава.