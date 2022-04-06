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Премьер Венгрии Орбан исключил ввод войск на Украину даже после ее распада

, 18:30

Премьер Венгрии Орбан исключил ввод войск на Украину даже после ее распада
Виктор Орбан, Kremlin Pool/ Global Look Press

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сделал заявление о невозможности ввода войск страны на территорию Украины без разрешения Североатлантического Альянса.

Венгерский премьер подчеркнул, что использование военнослужащих его государства исключается даже в случае распада Украины на несколько частей.

Ранее Орбан пригласил российскогл президента Владимира Путина в Венгрию на переговоры по украинской проблеме с участием глав Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. Отмечается, что российский лидер согласился, но назвал условия, которые не озвучивались для журналистов.

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