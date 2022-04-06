Шольц: Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности, конкретных договоренностей пока нет

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6 апреля 2022, 15:48

Канцлер Германии Олаф Шольц, www.imago-images.de / globallookpress.com

Берлин обсуждает с Украиной гарантии безопасности, конкретных договоренностей между сторонами пока нет. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил руководитель немецкого правительства Олаф Шольц.

«Канцлер ФРГ заявил, что Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности, они конфиденциальны, конкретных договоренностей пока нет», — отмечается в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в среду, Олаф Шольц указал, что Германия направляет Киеву все вооружение из запасов армии страны, которое в состоянии оперативно поставить.