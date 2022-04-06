Шольц: Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности, конкретных договоренностей пока нет

Берлин обсуждает с Украиной гарантии безопасности, конкретных договоренностей между сторонами пока нет. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил руководитель немецкого правительства Олаф Шольц.
«Канцлер ФРГ заявил, что Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности, они конфиденциальны, конкретных договоренностей пока нет», — отмечается в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.
Как сообщалось ранее в среду, Олаф Шольц указал, что Германия направляет Киеву все вооружение из запасов армии страны, которое в состоянии оперативно поставить.