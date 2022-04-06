Исполняющим обязанности главы фракции ЛДПР в Думе назначен Леонид Слуцкий

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6 апреля 2022, 14:50 Источник: "Интерфакс"

Леонид Слуцкий, State Duma Russia/globallook.com

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий назначен временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в нижней палате парламента. Об этом в среду сообщил журналистам замглавы фракции Ярослав Нилов.

«На заседании мы приняли решение единогласно назначить исполняющим обязанности руководителя фракции нашего депутата Леонида Эдуардовича Слуцкого, и все силы сосредоточить сейчас на подготовке к похоронам», - заявил Нилов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался в среду в Москве после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.