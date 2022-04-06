Песков: переговоры Москвы и Киева не сорваны, но идут «гораздо более вязко», чем хотелось бы

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6 апреля 2022, 13:52 Источник: ТАСС

Флаги России и Украины, Lu Jinbo/XinHua/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, назвал «вязким» процесс переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, процесс продолжается, несмотря на попытки его заблокировать.

«Процесс рабочий продолжается, но идет гораздо более вязко, чем нам хотелось бы. Конечно, мы хотели бы видеть большую динамику с украинской стороны», - сказал Песков в среду в ходе пресс-колла.

Спикер Кремля заявил, что всякий раз, когда появляется надежда на успех в переговорах, возникают обстоятельства, похожие на попытки заблокировать процесс: «Как это было в Буче».

Однако, несмотря на это, Песков не считает переговоры сорванными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может не состояться.