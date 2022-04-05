Зеленский предположил, что его встречи с Путиным может не состояться

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5 апреля 2022, 13:41 Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может не состояться. Комментируя в эфире канала "Украина-24" позицию по переговорам после произошедшего в Буче, Зеленский высказал мнение, что простейшим решением в сложившейся ситуации было бы их прекратить.

Украинский президент заявил, что найти возможность для встречи и добиться результата, при котором Украина не потеряет свою территорию, это значительно сложнее. По словам Зеленского, такую планку нужно установить для себя, но может так случиться, что не будет встреч. "Такое может случиться", — заключил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским, но для ее проведения делегациям России и Украины необходимо подготовить соответствующий документ.