Песков назвал не соответствующей действительности информацию СМИ о планах Кремля устранить Зеленского

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6 апреля 2022, 12:08 Источник: РБК

Владимир Зеленский. Фото с сайта офиса президента Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью французскому новостному каналу LCI, что у Кремля не было планов по устранению президента Украины Владимира Зеленского.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать информацию СМИ, которые с самого начала военной спецоперации России в Украине сообщали о таких планах. По словам спикера Кремля, она не соответствует действительности.

«Нет, это неправда», — сказал он, добавив, что в Кремле заинтересованы в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые в ходе переговоров условия России. Если это произойдет, можно будет говорить об окончании военной операции.

Песков также назвал отвод войск от Киева «жестом доброй воли» России, на который она пошла ради создания благоприятных условий для переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может не состояться.