Дмитрий Медведев: санкции Запада против России очень напоминают методы инквизиции

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6 апреля 2022, 10:23

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Санкции, введенные Западом против Российской Федерации, очень напоминают методы инквизиции. Об этом написал в своем Telegram-канале Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета Безопасности РФ.

«Нынешние санкции западного мира против российского государства, экономики и бизнеса очень напоминают методы Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium. Сами придумали обвинение, сами пытали, сами вынесли приговор, сами сожгли еретика», — говорится в публикации чиновника.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст соответствующий ответ на каждый шаг против страны.