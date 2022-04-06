Sankei Shimbun: Япония не будет высылать российских дипломатов

Аргументы Недели → Политика 13+

6 апреля 2022, 09:06 Источник: ТАСС

Флаг Японии, Ilya Galakhov/globallook.com

Япония в отличие от западных стран не станет высылать российских дипломатов. Об этом со ссылкой на источники в правительстве страны сообщает в среду газета Sankei Shimbun.

Как пишет издание, массовая высылка иностранных дипломатов не в традициях Японии. К тому же Москва в ответ на такую меру сократила бы численность японского представительства в России, а этом могло бы негативно отразиться на защите интересов японских граждан в РФ и выполнении других консульских функций.

Между тем, другое издание, Yomiuri Shimbun, сообщило о выработке в координации с партнерами по G7 новых санкций в отношении России. В том числе рассматривается вопрос о замораживании активов Сбербанка.

В связи с событиями в Украине ряд западных стран сообщили о сокращениях численности диппредставительств России. Всего с начала специальной военной операции сообщалось о высылке 315 дипломатов РФ.