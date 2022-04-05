Глава МИД России Лавров: Запад раздувает истерику вокруг Бучи ради срыва переговоров Киева и Москвы

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5 апреля 2022, 23:00

МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Едва начавшийся переговорный процесс между Россией и Украиной пытаются сорвать при помощи истерии вокруг городка Буча в Киевской области. Произошло это в тот момент, когда в Стамбуле наметилась надежда на договорённости. Такое заявление сделал во вторник, 5 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры», — цитирует ТАСС слова министра.

Политик отметил, что вой и вбросы начались именно в тот миг, когда, «как говорится, забрезжил пусть ещё не очень яркий, но всё-таки свет».

Министр напомнил, что на переговорах в ходе переговоров в Стамбуле 29 марта делегация Украины впервые с начала процесса предложила «письменное видение того, как мог бы выглядеть договор в части, которая касается статуса Украины и гарантий безопасности».