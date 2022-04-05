Постпред Китая при ООН отметил необходимость диалога между Западом и Россией для преодоления разногласий

Комплексный диалог с Россией поможет США, НАТО и ЕС разрешить массу накопившихся разночтений и проблем. Такое заявление сделал на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР при организации Чжан Цзюнь.
«Мы призываем США, НАТО и ЕС вести комплексный диалог с Россией», − приводит слова китайского дипломата ТАСС.
Ранее стало известно, что угрозы со стороны НАТО и постоянные антикитайские заявления генсека этой организации Йенса Столтенберга вывели из себя даже обычно спокойных китайских экспертов.