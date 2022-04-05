Глава Генштаба ВС США Милли назвал высоким риск глобального конфликта в мире

На мировой арене значительно увеличился риск крупного столкновения великих держав. Такое мнение выразил глава комитета командующих штабов ВС США генерал Марк Милли.
«Вероятность значительного международного конфликта между великими державами растёт», − приводит РИА Новости слова американского военного, сказанные на бюджетных слушаниях в палате представителей.
Милли отметил, что Россия и Китай являются глобальными мощными игроками, у которых есть значительный военный потенциал. Обе страны стремятся изменить мировой порядок, под которым понимается гегемония США.
Политикум в Москве не спешит разубеждать Вашингтон. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал стратегически важным расширение взаимоотношений с Китаем. Также как заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что РФ имеет множество надёжных партнёров на постсоветском пространстве, в Китае, Юго-Восточной Азии и Африке.
В то время, как тот же Североатлантический альянс настоятельно спешит перевооружить и переоснастить войска Украины в ближайшие недели. О чём сегодня, 5 апреля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.