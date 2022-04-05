Столтенберг: НАТО должно успеть перевооружить и переоснастить войска Украины в ближайшие недели

Североатлантический альянс должен успеть перевооружить и переоснастить войска Украины в ближайшие недели. С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«НАТО должно успеть перевооружить и переоснастить украинские войска в ближайшие недели», — процитировал Столтенберга Telegram-канал ТАСС.
Также генсек отметил, что блок оказывает поддержку Киеву в объеме, который не приведет к полномасштабному столкновению между ядерными державами.
Ранее во вторник сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал события в украинской Буче, в связи с которыми на Западе прозвучали обвинения в адрес Российской Федерации.