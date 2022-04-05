Столтенберг: НАТО должно успеть перевооружить и переоснастить войска Украины в ближайшие недели

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5 апреля 2022, 15:54

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Andreas Gora / globallookpress.com

Североатлантический альянс должен успеть перевооружить и переоснастить войска Украины в ближайшие недели. С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО должно успеть перевооружить и переоснастить украинские войска в ближайшие недели», — процитировал Столтенберга Telegram-канал ТАСС.

Также генсек отметил, что блок оказывает поддержку Киеву в объеме, который не приведет к полномасштабному столкновению между ядерными державами.

Ранее во вторник сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал события в украинской Буче, в связи с которыми на Западе прозвучали обвинения в адрес Российской Федерации.