Йенс Столтенберг: среди членов НАТО нет консенсуса по вопросу вступления в блок Украины

Среди членов НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Киева в данный военно-политический блок. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Среди членов НАТО нет консенсуса по вопросу предоставления Украине членства в альянсе», — процитирован Столтенберг в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.
Также генсек указал, что блок расширит сотрудничество с партнерами в Азии из-за отказа Китая осудить специальную операцию России на Украине.
Как сообщалось ранее сегодня, Йенс Столтенберг отметил, что НАТО должно успеть перевооружить и переоснастить украинские войска в ближайшие недели.