Йенс Столтенберг: среди членов НАТО нет консенсуса по вопросу вступления в блок Украины

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5 апреля 2022, 16:16

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, IMAGO/Dwi Anoraganingrum / globallookpress.com

Среди членов НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Киева в данный военно-политический блок. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Среди членов НАТО нет консенсуса по вопросу предоставления Украине членства в альянсе», — процитирован Столтенберг в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Также генсек указал, что блок расширит сотрудничество с партнерами в Азии из-за отказа Китая осудить специальную операцию России на Украине.

Как сообщалось ранее сегодня, Йенс Столтенберг отметил, что НАТО должно успеть перевооружить и переоснастить украинские войска в ближайшие недели.