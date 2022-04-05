Кадыров: в Мариуполе в российский плен сдались 267 морпехов Вооруженных сил Украины

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5 апреля 2022, 07:20 Источник: Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров, фото из Вконтакте

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о 267 украинских морских пехотинцах, которые сдались в плен в Мариуполе.

Поздно вечером в понедельник, 4 апреля, Кадыров написал пост в своем Telegram-канале, в котором сообщается, что "двести шестьдесят семь морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня в Мариуполе сдались в плен российским вооруженным силам".

"Это очень правильный и осознанный выбор!" - подчеркнул глава Чечни. Он отметил, что "всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа".

Кадыров пишет, что "267 человек услышали этот призыв". "Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности", - уверяет глава Чечни и обратился к тем, "кто ещё в раздумьях". "Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам", - сообщил Рамзан Кадыров.

"Переходите на правильную сторону!" - призвал он. Еще Кадыров сообщил, что в Чеченской Республике формируется вторая группа добровольцев для участия в специальной военной операции на территории Украины