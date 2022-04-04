Президент Украины Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией по гарантиям безопасности

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4 апреля 2022, 23:02 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский. Фото с сайта офиса президента Украины.

Владимир Зеленский в понедельник подписал указ об образовании делегации для участия в переговорах с Россией по гарантиям безопасности. Главой делегации назначен Давид Арахамия.

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины», - говорится в указе, текст которого размещен на сайте президента страны.

Возглавит делегацию, согласно указу, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Ранее Зеленский заявлял, что Россия и Украина «очень близки» к достижению соглашений о нейтральном статусе страны.