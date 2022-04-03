Зеленский считает, что Киев и Москва близки к достижению договоренностей о нейтральном статусе Украины

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3 апреля 2022, 20:17 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский. Фото с сайта офиса президента Украины.

Россия и Украина «очень близки» к достижению соглашений о безъядерном, внеблоковом, нейтральном статусе страны, заявил в воскресенье в эфире телеканала CBS (США) Владимир Зеленский.

«Мы считаем, что стороны очень близки к достижению договоренностей», - сказал президент Украины, подчеркнув при этом, что утверждение договоренностей будет происходить на «уровне руководителей стран».

Раскрывая содержание предполагаемых соглашений, Владимир Зеленский сказал, что Украина «примет безъядерный, внеблоковый, нейтральный статус», при этом предполагается, что она станет членом Евросоюза. Гарантами безопасности Украины, как ожидается, должны выступить ряд государств Запада.

«В случае агрессии со стороны России против Украины лидеры этих стран будут помогать Украине различным образом», - сказал Зеленский.

Ранее в воскресенье глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что проект договора пока не готов для вынесения на встречу в верхах.