Глава делегации на переговорах с Украиной Мединский: проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах

Руководитель делегации России на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах.
Первый раунд переговоров прошел в Белоруссии 28 февраля. На этой неделе переговорщики встречались в Стамбуле.
Владимир Мединский выразил мнение, что киевские представители стали реалистичнее подходить к теме нейтрального и безъядерного статуса Украины.
Мединский прокомментировал слова главы делегации Украины Давида Арахамии, что Россия принимает украинскую позицию за исключением Крыма. Мединский в беседе с "Интерфаксом" назвал предварительно согласованные вопросы: "нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, запрет на иностранные военные базы, отказ от размещения иностранных войск и любых наступательных ударных ракетных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения, проведения учений с участием иностранных войск только с разрешения государств-гарантов, включая Россию, а также создания системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины".
"Это то, что Россия упорно и последовательно добивалась с 2014 года", - отметил он и подчеркнул, что "украинская сторона к этим вопросам стала подходить реалистично".
"Арахамия обращается к своей аудитории, и если он называет все это украинской позицией, то нам не жалко", - пояснил Мединский и подчеркнул, что "касаемо Крыма и Донбасса позиция России неизменна".
Мединский подчеркнул, что "работа продолжится в понедельник".