Лавров объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина тем, что у президента США «не все хорошо с совестью»

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4 апреля 2022, 21:26 Источник: ТАСС

Президент США Джозеф Байден, Ting Shen/Keystone Press Agency/globallook.com

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал недавние высказывания Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине, назвав их свидетельством того, что у лидера США «не все хорошо с совестью».

В понедельник, говоря о событиях в украинском городе Буча, Байден вновь назвал Путина «военным преступником».

«[Это заявление говорит] прежде всего о том, что у многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны под известными предлогами, которые развалили Ливию вместе с партнерами по НАТО, которые вторглись в Сирию, что у этих политиков, в общем-то, с совестью не все хорошо обстоит», - заявил Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств по Украине.

При этом глава российского МИД напомнил, что подобные заявления Байдена зачастую начинают позже комментировать сотрудники Белого дома, «объясняя, что это он не имел ввиду».