Лавров: встреча Путина и Зеленского может состояться после достижения результата на переговорах России и Украины

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4 апреля 2022, 20:40 Источник: ТАСС

Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться, но только после того как на переговорах России и Украины будет достигнут результат, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств.

«Про то, когда может состояться саммит президентов России и Украины, тоже президент Путин не раз говорил - как только будет результат. Для закрепления этого результата такой саммит может вполне быть созван», - сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что позиция Украины на переговорах стала более реалистичной — это касается как вопросов Крыма, Донбасса, так и ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса.

Глава российского МИД рассказал также, что контакты сторон продолжаются в режиме видеоконференции.

«Делегации работают достаточно интенсивно, по крайней мере, с нашей стороны такая работа ведется», - сказал Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия и Украина «очень близки» к достижению соглашений о нейтральном статусе страны.