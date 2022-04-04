Министр финансов ФРГ Линднер заявил, что резкий отказ от российского газа навредил бы Евросоюзу больше, чем РФ

Полный отказ от российского газа навредил бы Евросоюзу больше, чем России. Такое мнение высказал в понедельник в Люксембурге глава минфина ФРГ Кристиан Линднер.
При этом министр подчеркнул, что для Евросоюза важнейшей задачей является обеспечение независимости от российского газа в ближайшей перспективе и прекращение «всех экономических отношений с Россией».
«Наша цель - как можно быстрее стать независимыми от поставок энергоресурсов из России. Мы должны предусматривать серьезные санкции. Но газ в краткосрочной перспективе незаменим, мы бы себе навредили больше», - сказал Линднер.
Ранее сообщалось, что Евросоюз работает над пятым пакетом санкций в отношении России, о которых будет объявлено уже на этой неделе.