Министр финансов ФРГ Линднер заявил, что резкий отказ от российского газа навредил бы Евросоюзу больше, чем РФ

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4 апреля 2022, 17:44

Кристиан Линднер, IMAGO/Thomas Trutschel/photothek/globallook.com

Полный отказ от российского газа навредил бы Евросоюзу больше, чем России. Такое мнение высказал в понедельник в Люксембурге глава минфина ФРГ Кристиан Линднер.

При этом министр подчеркнул, что для Евросоюза важнейшей задачей является обеспечение независимости от российского газа в ближайшей перспективе и прекращение «всех экономических отношений с Россией».

«Наша цель - как можно быстрее стать независимыми от поставок энергоресурсов из России. Мы должны предусматривать серьезные санкции. Но газ в краткосрочной перспективе незаменим, мы бы себе навредили больше», - сказал Линднер.

Ранее сообщалось, что Евросоюз работает над пятым пакетом санкций в отношении России, о которых будет объявлено уже на этой неделе.