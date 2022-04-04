Global Times: США нарушили обещание не расширять НАТО и не извинились за это перед РФ

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4 апреля 2022, 07:30 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/globallookpress.com

Соединенные Штаты нарушили обещание, которое было дано после окончания Холодной войны, — не расширять НАТО, и не извинились за это перед Россией, сообщает РИА Новости с ссылкой на китайскую газету Global Times.

В материале указано, что США восприняли распад СССР, как собственную победу. После распада социалистической идеологии Америка посчитала, что может занять господствующую позицию в мировом порядке. Именно из-за этой цели, по словам Фрэнсис Фукуямы, они нарушили обещание о нерасширении НАТО.

Причиной конфликта Америки и ЕС автор статьи считает борьбу этих стран за сферы влияния России, желание посягнуть на них.

«Запад не извиняется за это, полагая, что имеет право поступать так согласно логики "конца истории" », — считает обозреватель Global Times.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс найдет способ быстро принять в свои ряды Финляндию и Швецию.