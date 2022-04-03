Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс найдет способ быстро принять в свои ряды Финляндию и Швецию

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3 апреля 2022, 16:49 Источник: ТАСС

Йенс Столтенберг, IMAGO/Dwi Anoraganingrum/globallook.com

Если Финляндия и Швеция изъявят желание вступить в Североатлантический альянс, НАТО найдет способ, чтобы ускорить эту процедуру, заявил в воскресенье в интервью CNN генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы ведем хороший диалог с политическими лидерами Финляндии, <...> со Швецией. Естественно, решать им, но если они подадут заявки, то их одобрят все 30 союзников, мы найдем способ, как относительно быстро это сделать», - сказал Столтенберг.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия, начав военную операцию на территории Украины, получила эффект, обратный желаемому, имея в виду требование РФ о нерасширении НАТО на восток. Швеция и Финляндия, которые до этого не рассматривали свое участие в альянсе, теперь заговорили о возможном присоединении к нему.​​