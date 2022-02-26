Байден: Россия, начав операцию на территории Украины, подтолкнула Швецию и Финляндию к вступлению в НАТО

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26 февраля 2022, 21:55 Источник: ТАСС

Эмблема НАТО, Xander Heinl,/globallook.com

Россия, начав военную операцию на территории Украины, получила эффект, обратный желаемому, считает президент США Джо Байден. Швеция и Финляндия, которые до этого не рассматривали свое участие в НАТО, теперь заговорили о возможном присоединении к альянсу.

«НАТО еще более едино. Посмотрите, что происходит касательно Финляндии и Швеции, других стран. Это привело к прямо противоположному эффекту с тем, к которому он [Путин] стремился. Мы должны придерживаться нашего курса с остальными нашими союзниками», - сказал Байден в интервью блогеру Брайану Коэну, которое в субботу опубликовано на YouTube.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Швеция и Финляндия могут стать членами альянса уже на следующий день после подачи запроса.