Кадыров раскритиковал Пескова, назвавшего Ивана Урганта «большим патриотом»

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3 апреля 2022, 19:01 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров. Фото с сайта главы Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не согласился с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, который в субботу в интервью белорусскому телевидению назвал телеведущего Ивана Урганта большим патриотом.

«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало. Рабочая схема, используйте. Примерно так сделал Иван Ургант, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку "большой патриот"», - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Таким, патриотом, по его словам, «быть легко».

«Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. И не в окопе холодном сидеть по несколько суток. Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия "патриотизм"», - написал Кадыров, назвав шкалу приоритетов Пескова «какой-то не созревшей».