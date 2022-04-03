Песков заподозрил наличие у европейцев «лишней хромосомы», которая мешает им сосуществовать с Россией

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3 апреля 2022, 15:31 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил кризис в отношениях России с Европой тем, что у европейцев есть «какой-то ген», который мешает взаимовыгодному сотрудничеству. Так он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшей в воскресенье на телеканале «Россия 1».

«У европейцев есть какой-то ген, который все-таки мешает им освободиться от этой шелухи и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования. Это какая-то то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует», - сыронизировал Песков.

Тем не менее, по его словам, даже с этой «лишней хромосомой» можно все равно «друг к другу привыкнуть».

В субботу в интервью белорусскому телевидению Песков заявил, что отношения России с Европой наладятся тогда, когда европейцы «протрезвеют от американского бурбона» и предположил, что это случится не «в ближней перспективе».