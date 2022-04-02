Песков: отношения России и Европы изменятся, когда европейцы «протрезвеют от американского бурбона»

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2 апреля 2022, 15:13 Источник: ТАСС

Фото с сайта kremlin.ru.

Время переоценки отношений России и Европы придет, но «не в ближней перспективе». Такое мнение высказал в субботу в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, чтобы отношения начали меняться, Европа должна перестать оглядываться на США.

«Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона, когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», -заявил он, добавив, что это случиться не в «ближней перспективе».

Ранее Песков заявлял, что Европа и США не смогут изолировать «такую большую страну, как Россия».