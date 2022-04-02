Аргументы Недели Политика 13+

Песков: отношения России и Европы изменятся, когда европейцы «протрезвеют от американского бурбона»

, 15:13 Источник: ТАСС

Песков: отношения России и Европы изменятся, когда европейцы «протрезвеют от американского бурбона»
Фото с сайта kremlin.ru.

Время переоценки отношений России и Европы придет, но «не в ближней перспективе». Такое мнение высказал в субботу в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, чтобы отношения начали меняться, Европа должна перестать оглядываться на США.

«Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона, когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», -заявил он, добавив, что это случиться не в «ближней перспективе».

Ранее Песков заявлял, что Европа и США не смогут изолировать «такую большую страну, как Россия». 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ознакомилась с условиями содержания украинских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова ознакомилась с условиями содержания украинских военных, попавших в плен за время проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса и призвала украинскую сторону соблюдать нормы международного гуманитарного права и условий содержания в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, удерживаемых на Украине, применить зеркальный подход в этом вопросе.