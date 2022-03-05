Песков: Европа и США не смогут изолировать «такую большую страну, как Россия»

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5 марта 2022, 15:23 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США и Европе не смогут изолировать «такую большую страну, как Россия». По его словам, зарубежные компании постепенно вернутся на рынок и будут заинтересованы в том, чтобы нагонять упущенное.

«Безусловно, есть отказ от отношений, свертывание экономических отношений, введение различных ограничительных мер в экономике со стороны целого ряда государств - европейские страны, США, Канада, Япония и ряд других. Но это не означает изоляции России»,- пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что «мир слишком большой», чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более «такую большую, как Россия». Он добавил, что есть много и других государств, которые в своей политике «гораздо более сбалансированы» и «иногда более разумно относятся к динамике развития международных отношений».

Ранее МИД Норвегии сообщил, что Осло сведет к минимуму контакты с российскими властями. Государству это решение далось нелегко.