Зеленский не принял идею Шольца о невступлении Украины в НАТО, которая бы исключала конфликт с РФ

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3 апреля 2022, 13:38 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею канцлера ФРГ Олафа Шольца об отказе Украины от вступления в НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

19 февраля 2022 года во время встречи в Мюнхене Шольц заявил Зеленскому о необходимости Украине отказаться от вступления в НАТО для решения конфликта с Москвой мирным путём. Согласно предложению Шольца, Украина должна «объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией».

Планировалось, что соглашение гарантировало бы безопасность Украины.



Зеленский заявил, что большинство жителей страны поддерживают вступление Украины в НАТО, тем самым отказавшись от мирного разрешения конфликта с Москвой.