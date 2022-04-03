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Кива об уничтожении НПЗ под Одессой: лишение украинских войск топлива может сыграть ключевую роль в подрыве боеспособности ВСУ

, 13:03

Кива об уничтожении НПЗ под Одессой: лишение украинских войск топлива может сыграть ключевую роль в подрыве боеспособности ВСУ
фото из открытых источников

Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива в воскресенье выразил мнение, что уничтожение нефтеперерабатывающих заводов в районе Одессы приближает поражение ВСУ и капитуляцию режима Владимира Зеленского.

В Минобороны РФ ранее сегодня сообщили, что российская армия ударом высокоточных ракет утром 3 апреля уничтожила НПЗ и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы, с которых шли поставки топлива для украинских войск на Николаевском направлении.

Кива по этому поводу написал пост в своем Telegram-канале: "Вчера был уничтожен Кременчугский НПЗ, сегодня ночью Одесский нефтеперерабатывающий завод. Ранее ракетным ударом подверглись почти все крупные нефтебазы страны.
Таким образом с топливом начинается катастрофический дефицит. И это огромная проблема, как для армии, так и для фермеров готовящихся к посевным.

Именно фактор отсутствия топлива может сыграть ключевую роль в подрыве боеспособности ВСУ сегодняшнего противостояния, особенно на Востоке Украины.

Боевую технику уже сегодня просто нечем заправлять и она: танки, БМП, самоходные орудия, реактивные установки - все это просто превращается в металлолом…".

Политик отметил, что у Зеленского был шанс не допустить уничтожение инфраструктуры и гибель людей.
"Нужно было просто принять условия, которые сегодня Зеленский и так готов принимать", - подытожил Кива.

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