Аргументы Недели Политика 13+

Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США

, 10:46 Источник: ТАСС

Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США
Ярослав Качиньский, фото: Andrzej Lange /Globallookpress.com

Польский вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США.

«Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы», — сообщил вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский в интервью Welt am Sonntag.

Ярослав Качиньский также отметил, что в настоящий момент вопрос по размещению американского ядерного оружия неактуален, но в ближайшее время все «может измениться».

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия применит ядерное оружие только тогда, когда возникнет угроза существования страны.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

Правительство выделит Крыму 1,7 млрд руб. на ликвидацию последствий наводнения 2021 года

Михаил Мишустин подписал постановление о выделении свыше 1,7 млрд руб. из резервного фонда Правительства на ликвидацию последствий от наводнения 2021 года в Крыму. В июне 2021 года проливные дожди обрушились на побережье Крыма, за сутки выпала трехмесячная норма осадков, в результате сильнейших ливней реки вышли из берегов и затопили города, больше всего пострадали Керчь и Ялта, в Ялте выпало трехмесячная норма осадков, были подтоплены жилые дома, были перебои с электроснабжением и газоснабжением.

Политика

Посол Украины в Германии обвинил президента ФРГ в поддерживании тесных связей с Россией

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что он якобы поддерживает тесные связи с Россией, что Германия слишком заинтересована в поддержании отношений с Россией, особенно на фоне зависимости от поставок российского газа, нефти и угля. В конце марта посол Украины в Германии отклонил приглашение президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на концерт классической музыки в поддержку Украины в резиденции президента Германии, аргументировав тем, что в концерте заявлены и российские музыканты.