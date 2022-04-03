Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США

Аргументы Недели → Политика 13+

3 апреля 2022, 10:46 Источник: ТАСС

Ярослав Качиньский, фото: Andrzej Lange /Globallookpress.com

Польский вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США.

«Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы», — сообщил вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский в интервью Welt am Sonntag.

Ярослав Качиньский также отметил, что в настоящий момент вопрос по размещению американского ядерного оружия неактуален, но в ближайшее время все «может измениться».

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия применит ядерное оружие только тогда, когда возникнет угроза существования страны.