Песков заявил, что Россия может применить ядерное оружие только в случае угрозы существования страны

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29 марта 2022, 07:21 Источник: РБК

Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, в каком случае Россия рассматривает применение ядерного оружия и может ли она задействовать его в ходе специальной военной операции в Украине.

«У нас есть концепция безопасности, в которой очень четко указано, что только тогда, когда существует угроза существованию нашей страны, мы можем применить и применим ядерное оружие для устранения этой угрозы», — заявил Песков в интервью RBS. При этом он добавил, что любой исход спецоперации РФ в Украине — «конечно, не повод для применения ядерного оружия».

Так Песков ответил на вопрос журналиста, имел ли в виду Владимир Путин, когда объявлял о начале военной спецоперации в Украине, в том числе возможность применения оружия массового уничтожения. Он заявил тогда, что при попытке вмешаться в конфликт третьих стран «ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались».