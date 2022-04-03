Трамп: самой большой угрозой для США являются «больные и радикальные» политики внутри страны

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3 апреля 2022, 07:49 Источник: РИА Новости

White House/via Globallookpress.com

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что именно политики внутри страны могут стать причиной угрозы существования США.

«Самая большая угроза для нас исходит не снаружи, а от больных и радикальных политиков, которые, зная или не зная, хотят уничтожить нашу страну», — заявил Трамп на митинге в Мичигане.

Также политик призвал участников митинга вернуть контроль над конгрессом на промежуточных выборах в 2022 году и дал положительный прогноз республиканской партии, - сообщает РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп выступил с заявлением на митинге в городе Коммерс о том, что Байден виновен в сложившейся ситуации вокруг Украины.