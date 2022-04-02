Эрдоган: Турцию связывают тесные отношения как с Украиной, так и с Россией

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2 апреля 2022, 22:25 Источник: ТАСС

Реджеп Тайип Эрдоган, Depo Photos/Keystone Press Agency/globallook.com

Турция связана с Украиной и Россией тесными отношениями и стремится к скорейшему разрешению украинского кризиса, поскольку он нарушает баланс мировой торговли, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Анкара «прилагает большие усилия» для разрешения украинского кризиса, так как с обеими сторонами конфликта Турцию связывают «тесные политические, экономические и исторические отношения».

Турецкий лидер также подчеркнул, что его страна ощущает «негативные последствия» из-за происходящего в Украине, которые выражаются в нарушении баланса мировой торговли.

Эрдоган неоднократно выражал готовность оказать посредничество в переговорах России и Украины. Как известно, именно в Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд переговоров. Во время состоявшегося в пятницу телефонного разговора президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего турецкого коллегу за содействие в переговорном процессе.