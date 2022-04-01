Путин во время телефонного разговора с Эрдоганом выразил благодарность за содействие в переговорах с Украиной

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1 апреля 2022, 19:16 Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в пятницу поблагодарил турецкого коллегу Тайипа Реджепа Эрдогана за содействие в проведении российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры российской и украинской делегнаций по Украине прошли в Турции 28 марта.

В ходе телефонного разговора с лидером Турции сегодня Путин поблагодарил его за проведение переговоров в Стамбуле. Эрдоган, в свою очередь, выразил благодарность Путину «за помощь по линии российского Минобороны в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий на Украине».

Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с Зеленским обсудил переговоры РФ и Украины в Стамбуле.