Эрдоган в телефонном разговоре с Зеленским обсудил переговоры РФ и Украины в Стамбуле

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31 марта 2022, 21:37 Источник: РИА "Новости"

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Mustafa Kaya/XinHua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 31 марта, провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили переговоры делегаций от Москвы и Киева в Стамбуле.

Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров отметил, что встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле придала существенный импульс процессу установления мира.

Президент Турции подчеркнул, что считает важным подать ряд сигналов в целях снижения напряженности после переговоров России и Украины, а также вновь предложил провести встречу Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным на турецкой территории.