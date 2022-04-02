Канцлер ФРГ Шольц назвал события в Украине «разрушением будущего» для всего мира

Ситуация вокруг Украины дорого обойдется для всего мира: экономические проблемы, возникшие из-за пандемии, в результате военной спецоперации России еще больше усугубятся. Об этом заявил в субботу канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Эссене.
Как сказал Шольц, уже сейчас, спустя лишь месяц с небольшим после начала спецоперации России в Украине, видны ее последствия далеко за пределами конфликта.
«Все трудности, которые испытывает сейчас мировая экономика и которые и так были серьезными из-за пандемии коронавируса, ее экономических и социальных последствий, теперь усугубятся из-за этой войны. Я говорю: это разрушение будущего - далеко за пределами России и Украины», - цитирует Шольца агентство dpa.
Он также подчеркнул, что Москва «просчиталась», начав операцию, и назвал эффективными санкции Запада, которые оказывают существенное влияние на экономику РФ.
В субботу в правительстве Польши заявили о том, что Москва эффективно противостоит введенным в отношении ее санкциям.