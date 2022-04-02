Канцлер ФРГ Шольц назвал события в Украине «разрушением будущего» для всего мира

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2 апреля 2022, 20:48 Источник: ТАСС

Щольц во время выступления в Эссене, IMAGO/Christoph Reichwein/globallook.com

Ситуация вокруг Украины дорого обойдется для всего мира: экономические проблемы, возникшие из-за пандемии, в результате военной спецоперации России еще больше усугубятся. Об этом заявил в субботу канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Эссене.

Как сказал Шольц, уже сейчас, спустя лишь месяц с небольшим после начала спецоперации России в Украине, видны ее последствия далеко за пределами конфликта.

«Все трудности, которые испытывает сейчас мировая экономика и которые и так были серьезными из-за пандемии коронавируса, ее экономических и социальных последствий, теперь усугубятся из-за этой войны. Я говорю: это разрушение будущего - далеко за пределами России и Украины», - цитирует Шольца агентство dpa.

Он также подчеркнул, что Москва «просчиталась», начав операцию, и назвал эффективными санкции Запада, которые оказывают существенное влияние на экономику РФ.

В субботу в правительстве Польши заявили о том, что Москва эффективно противостоит введенным в отношении ее санкциям.