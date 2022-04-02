Дмитрий Песков: Украина не является дружественной страной ни для России, ни для Белоруссии

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2 апреля 2022, 20:40

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украина не является дружественным государством ни для Российской Федерации, ни для Белоруссии. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Украина не является дружественной страной ни для России, ни для Белоруссии», — процитировал Пескова Telegram-канал «RT на русском».

Спикер Кремля отметил, что Москва хотела бы продолжать переговоры с киевской стороной на территории Белоруссии, однако этого не желает Украина.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты поставить Украине ракеты и старые советские самолеты.