Зеленский призвал США поставить Украине ракеты и старые советские самолеты

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2 апреля 2022, 20:27

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidents Office / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты поставить бывшей советской республике ракеты и старые советские самолеты. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью американскому телевизионному каналу Fox News.

«Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолеты», — отметил Зеленский.

Он указал, что США не могут предоставить Киеву «F-18 или F-19».

«Дайте нам старые советские самолеты. Вот и все», — призвал политик.

Ранее в субботу сообщалось, что Министерство обороны России продемонстрировало видео удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по штабу в Харькове, где погибли свыше 100 украинских националистов и западных наемников.