Президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты поставить бывшей советской республике ракеты и старые советские самолеты. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью американскому телевизионному каналу Fox News.
«Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолеты», — отметил Зеленский.
Он указал, что США не могут предоставить Киеву «F-18 или F-19».
«Дайте нам старые советские самолеты. Вот и все», — призвал политик.
Ранее в субботу сообщалось, что Министерство обороны России продемонстрировало видео удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по штабу в Харькове, где погибли свыше 100 украинских националистов и западных наемников.