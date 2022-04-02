Минобороны РФ показало видео удара «Искандером» по штабу в Харькове, где погибли свыше 100 националистов и западных наемников

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2 апреля 2022, 20:03

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по штабу в Харькове, где погибли свыше 100 националистов и западных наемников. Ролик, предоставленный военным ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Удар “Искандером” по штабу обороны в Харькове, где уничтожено более 100 украинских националистов и наемников из западных стран», — прокомментировал выложенные кадры TG-канал.

Ранее в субботу сообщалось, что армия России ликвидировала высокоточными ракетами в районах городов Лозовая и Павлоград бронетехнику, направляемую на усиление войск Украины на территории Донбасса.