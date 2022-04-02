Захарова: удар по нефтебазе Белгорода произошел через 6 часов после того, как Госдеп призвал граждан США покинуть Россию

Аргументы Недели → Политика 13+

2 апреля 2022, 18:41 Источник: Telegram

Мария Захарова, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Удар по нефтебазе в Белгороде последовал через несколько часов после того, как Госдепартамент США призвал граждан своей страны покинуть Россию и Украину. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вашингтон знал?» - задалась она вопросом в своем телеграм-канале.

Захарова привела текст обращения официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса к гражданам Соединенных Штатов и время его публикации: 19:50 UTC 31 марта.

«Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину», - заявил Прайс.

«Через шесть часов 02:00 UTC 1 апреля с.г. два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде», - написала Захарова.

Как сообщило 1 апреля Министерство обороны РФ, два украинских вертолёта МИ-24 ранним утром 1 апреля вторглись в российское воздушное пространство и нанесли ракетный удар по нефтебазе Белгорода.