Минобороны России подтвердило удар Украины по нефтехранилищу в Белгороде

Министерство обороны РФ в пятницу заявило об ударе ВВС Украины по нефтехранилищу в Белгороде.
Уточняется, что два украинских вертолёта МИ-24 сегодня ранним утром вторглись в российское воздушное постранство и нанесли ракетный удар по нефтебазе Белгорода. В Минобороны России подчеркнули, что белгородское хранилище нефтепродуктов не имеет никакого отношения к оборонному ведомству. "Нефтебаза снабжала топливом только гражданский транспорт", - сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись.
Ранее Минобороны Украины отказалось подтвердить или опровергнуть удар по нефтебазе на территории России.