Минобороны России подтвердило удар Украины по нефтехранилищу в Белгороде

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1 апреля 2022, 20:14 Источник: РБК

Пожар на нефтебазе в Белгороде, vk.com/gladkov_vv

Министерство обороны РФ в пятницу заявило об ударе ВВС Украины по нефтехранилищу в Белгороде.

Уточняется, что два украинских вертолёта МИ-24 сегодня ранним утром вторглись в российское воздушное постранство и нанесли ракетный удар по нефтебазе Белгорода. В Минобороны России подчеркнули, что белгородское хранилище нефтепродуктов не имеет никакого отношения к оборонному ведомству. "Нефтебаза снабжала топливом только гражданский транспорт", - сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись.

Ранее Минобороны Украины отказалось подтвердить или опровергнуть удар по нефтебазе на территории России.