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Песков: за то, что происходит в Украине, у Лукашенко сердце болит не меньше, чем у Путина

, 15:37 Источник: "Свободная пресса"

Песков: за то, что происходит в Украине, у Лукашенко сердце болит не меньше, чем у Путина
Фото с сайта kremlin.ru.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уникальными отношения президентов России и Белоруссии, подчеркнув: «за то, что сейчас происходит в Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича». Интервью с Песковым показал в субботу телеканал «Беларусь-1».

«Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. У них действительно, уникальные отношения», - заявил Песков.

Он рассказал, что президенты России и Белоруссии очень хорошо понимают друга, при этом каждый из них жестко отстаивает интересы своей страны.

«Я уверен, что за то, что сейчас происходит в Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. Это, действительно, так. И друг друга они понимают. И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают. Хотя, поверьте мне, они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, очень жестко, потому что все-таки есть интересы Беларуси, есть интересы России. Они очень жестко отстаивают интересы своих стран», - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.

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