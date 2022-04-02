Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

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2 апреля 2022, 09:13 Источник: Кремль

президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин в субботу, 2 апреля, поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что за последнее время РФ и Белоруссии удалось многое сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. В частности, были подписаны документы, среди которых ряд отраслевых союзных программ, Концепция миграционной политики Союзного государства и обновленная Военная доктрина.

Президент России выразил уверенность в том, что реализация договоренностей Москвы и Минска создаст условия для усиления позиций РФ и Республики Беларусь на международной арене.