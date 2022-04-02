Вице-президент США Харрис заявила, что Вашингтон не заинтересован в смене власти в России

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2 апреля 2022, 10:36 Источник: РИА "Новости"

вице-президент США Камала Харрис, IMAGO/Pool via CNP /MediaPunch

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в Вашингтоне "не заинтересованы в смене" власти в Российской Федерации, а также отметила, что подобные действия не являются политикой Штатов.

На прошлой неделе американский лидер Джо Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России", а также добавил, что президент РФ "не может оставаться у власти". В Белом доме пояснили, что глава США не призывал к смене руководства в Российской Федерации.

Камала Харрис в разговоре с журналистами также подчеркнула, что Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в смене власти в России. "И это не наша политика. Точка", – заключила вице-президент.