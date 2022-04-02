Аргументы Недели Политика 13+

Зеленский назвал Байдена «лидером великой державы» и выразил надежду, что он не боится Путина

, 08:27 Источник: РИА "Новости"

Зеленский назвал Байдена «лидером великой державы» и выразил надежду, что он не боится Путина
президент США Джо Байден, Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами выразил надежду на то, что глава США Джо Байден, которого он назвал "лидером великой державы", не боится российского лидера Владимира Путина.

Владимир Зеленский подчеркнул, что существуют задержки в доставке военной помощи украинской стороне. По словам политика, если данный процесс будет задерживаться и дальше, "люди станут спрашивать", не идет ли речь о игре партнеров за спиной Украины.

На вопрос представителей СМИ, связывает ли он замедление поставок со страхами Джо Байдена перед Владимиром Путиным, Владимир Зеленский ответил, что не знает, боится ли американский лидер президента России, но подчеркнул, что хочет верить в то, что это не так

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

США заявили о введении новых санкций против 120 организаций из России и Белоруссии

Минторг США вводит новые санкции против 120 организаций России и Белоруссии. По заявлению директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в ходе брифинга для журналистов: «В ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы и добавит 120 организаций из России и Белоруссии».

Политика

Дмитрий Песков: Shell не сможет закупать российский газ из-за санкций Великобритании в отношении российского Газпромбанка

Компания Shell не сможет рассчитаться за российский газ в апреле, так как Великобритания ввела санкции против российского Газпромбанка. 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, по которому покупатели российского газа из недружественных стран обязаны открывать в Газпромбанке специальные рублевые счета для оплаты поставок.

В мире