Зеленский назвал Байдена «лидером великой державы» и выразил надежду, что он не боится Путина

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2 апреля 2022, 08:27 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами выразил надежду на то, что глава США Джо Байден, которого он назвал "лидером великой державы", не боится российского лидера Владимира Путина.

Владимир Зеленский подчеркнул, что существуют задержки в доставке военной помощи украинской стороне. По словам политика, если данный процесс будет задерживаться и дальше, "люди станут спрашивать", не идет ли речь о игре партнеров за спиной Украины.

На вопрос представителей СМИ, связывает ли он замедление поставок со страхами Джо Байдена перед Владимиром Путиным, Владимир Зеленский ответил, что не знает, боится ли американский лидер президента России, но подчеркнул, что хочет верить в то, что это не так